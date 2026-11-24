FTSE 100-Kursentwicklung

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,12 Prozent auf 10.492,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,128 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10.480,47 Punkten, nach 10.480,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.494,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10.436,14 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 10.690,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.854,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9.534,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Compass Group (+ 5,74 Prozent auf 35,75 USD), 3i (+ 3,44 Prozent auf 26,74 GBP), Balfour Beatty (+ 2,76 Prozent auf 8,94 GBP), Burberry (+ 2,53 Prozent auf 11,75 GBP) und Experian (+ 2,52 Prozent auf 28,90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6,28 Prozent auf 25,95 GBP), Anglo American (-4,26 Prozent auf 31,90 GBP), Kingfisher (-3,67 Prozent auf 3,75 GBP), Glencore (-3,38 Prozent auf 4,48 GBP) und Metlen Energy Metals (-3,06 Prozent auf 41,78 EUR).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39.580.708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,581 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net