DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,48 -3,3%Nas 25.487 +0,1%Bitcoin 64.984 -2,5%Euro 1,1054 -0,3%Öl 95,1 +2,5%Gold 3.885 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Bewegung

Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
31.78 EUR 1.46 EUR 4.82 %
Charts | News | Analysen
Babcock International
11.74 EUR -0.61 EUR -4.94 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
163.00 EUR 2.00 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen
Burberry plc
14.10 EUR 0.82 EUR 6.17 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola HBC AG
50.10 EUR -1.40 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
Endeavour Mining PLC
46.80 EUR -1.00 EUR -2.09 %
Charts | News | Analysen
Fresnillo PLC
29.82 EUR -0.08 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.16 EUR -0.19 EUR -1.16 %
Charts | News | Analysen
Intermediate Capital Group PLC
23.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Land Securities Group
8.10 EUR 0.04 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.01 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Rolls-Royce Plc
16.66 EUR 0.55 EUR 3.43 %
Charts | News | Analysen
Smiths PLC
32.40 EUR 0.60 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
United Utilities PLC
18.47 EUR -0.16 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,863.09 GBP 27.62 GBP 0.25 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,25 Prozent höher bei 10.863,09 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,265 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10.835,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10.835,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.886,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.820,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,78 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 10.656,28 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 10.833,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.911,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,16 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 8,01 Prozent auf 11,81 GBP), 3i (+ 5,65 Prozent auf 27,10 GBP), Land Securities Group (+ 2,13 Prozent auf 6,96 GBP), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP) und United Utilities (+ 1,95 Prozent auf 15,70 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-8,46 Prozent auf 37,78 GBP), Babcock International (-4,29 Prozent auf 9,95 GBP), Intermediate Capital Group (-3,79 Prozent auf 18,80 GBP), Fresnillo (-2,98 Prozent auf 24,44 GBP) und Coca-Cola HBC (-2,82 Prozent auf 42,08 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 76.970.084 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,099 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Rolls-Royce Aktie News

Werbung

Rolls-Royce Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:56 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.