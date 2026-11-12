Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Index-Bewegung

12.11.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,25 Prozent höher bei 10.863,09 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,265 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10.835,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10.835,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.886,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.820,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,78 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 10.656,28 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 10.833,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.911,42 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,16 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 8,01 Prozent auf 11,81 GBP), 3i (+ 5,65 Prozent auf 27,10 GBP), Land Securities Group (+ 2,13 Prozent auf 6,96 GBP), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP) und United Utilities (+ 1,95 Prozent auf 15,70 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-8,46 Prozent auf 37,78 GBP), Babcock International (-4,29 Prozent auf 9,95 GBP), Intermediate Capital Group (-3,79 Prozent auf 18,80 GBP), Fresnillo (-2,98 Prozent auf 24,44 GBP) und Coca-Cola HBC (-2,82 Prozent auf 42,08 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 76.970.084 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,099 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net