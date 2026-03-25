Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne

Index-Performance

Der FTSE 100 macht aktuell Gewinne.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,53 Prozent auf 10.020,66 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,868 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 9.967,47 Punkte an der Kurstafel, nach 9.967,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.051,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9.958,05 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10.910,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.940,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8.658,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,699 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rio Tinto (+ 3,74 Prozent auf 67,90 GBP), SSE (+ 2,50 Prozent auf 25,44 GBP), Centrica (+ 2,28 Prozent auf 2,07 GBP), Glencore (+ 2,14 Prozent auf 5,50 GBP) und Land Securities Group (+ 1,97 Prozent auf 5,43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Prudential (-2,03 Prozent auf 10,15 GBP), Ocado Group (-2,02 Prozent auf 1,82 GBP), International Consolidated Airlines (-1,88 Prozent auf 3,50 GBP), Frasers Group (-1,85 Prozent auf 6,16 GBP) und StJamess Place (-1,80 Prozent auf 11,46 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24.584.970 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 255,648 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,78 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net