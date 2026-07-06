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Index-Performance

Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne

Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne

Der FTSE 100 verbucht derzeit Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
FTSE 100
10,684.28 GBP 32.51 GBP 0.31 %
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Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 10.698,71 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,203 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10.651,30 Punkte an der Kurstafel, nach 10.651,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.724,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.651,17 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.368,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.348,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8.806,53 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 3,39 Prozent auf 11,30 GBP), Diageo (+ 3,27 Prozent auf 15,62 GBP), Unilever (+ 3,05 Prozent auf 46,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,70 Prozent auf 29,91 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,64 Prozent auf 90,86 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-2,61 Prozent auf 38,03 GBP), Anglo American (-2,26 Prozent auf 36,99 GBP), Fresnillo (-1,96 Prozent auf 27,96 GBP), Rio Tinto (-1,72 Prozent auf 69,15 GBP) und Computacenter (-1,64 Prozent auf 43,30 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 12.801.850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,858 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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12:51 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
10.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.