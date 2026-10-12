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Kursentwicklung im Fokus

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR 10.00 EUR 6.90 %
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Barratt Developments PLC
3.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ConvaTec PLC
2.48 EUR 0.08 EUR 3.33 %
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Diageo plc
19.50 EUR 0.07 EUR 0.39 %
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HSBC Holdings plc
16.98 EUR 0.40 EUR 2.39 %
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IG Group Holdings PLC
11.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Informa PLC
10.70 EUR -0.10 EUR -0.93 %
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Intermediate Capital Group PLC
21.20 EUR -0.40 EUR -1.85 %
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Lloyds Banking Group
1.25 EUR 0.04 EUR 3.66 %
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Vodafone Group PLC
1.37 EUR -0.04 EUR -2.70 %
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WPP 2012 PLC
4.45 EUR 0.06 EUR 1.37 %
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Indizes
FTSE 100
10,656.28 GBP 104.23 GBP 0.99 %
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Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,99 Prozent fester bei 10.656,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,005 Prozent auf 10.551,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.552,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.656,28 Punkte, das Tagestief hingegen 10.549,64 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.650,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 10.497,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.427,47 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,09 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 4,82 Prozent auf 2,31 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,75 Prozent auf 127,20 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,36 Prozent auf 1,04 GBP), HSBC (+ 2,34 Prozent auf 14,28 GBP) und Diageo (+ 2,14 Prozent auf 16,73 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Informa (-2,41 Prozent auf 8,74 GBP), WPP 2012 (-1,89 Prozent auf 3,79 GBP), IG Group (-1,86 Prozent auf 9,77 GBP), Vodafone Group (-1,39 Prozent auf 1,17 GBP) und Intermediate Capital Group (-0,50 Prozent auf 17,99 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 89.229.984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,874 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.

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