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Index-Performance

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Beim FTSE 100 lassen sich am ersten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
44.52 EUR 1.18 EUR 2.72 %
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Antofagasta plc
37.51 EUR 1.22 EUR 3.36 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
152.00 EUR 5.00 EUR 3.40 %
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Barratt Developments PLC
3.94 EUR 0.04 EUR 1.03 %
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Burberry plc
13.26 EUR 0.00 EUR 0.04 %
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Coca-Cola HBC AG
50.70 EUR -0.30 EUR -0.59 %
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Croda International PLC Registered Shs
43.30 EUR -0.28 EUR -0.64 %
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Endeavour Mining PLC
49.12 EUR 0.62 EUR 1.28 %
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Fresnillo PLC
31.00 EUR 1.40 EUR 4.73 %
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HSBC Holdings plc
15.76 EUR -0.05 EUR -0.30 %
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International Consolidated Airlines S.A.
5.14 EUR -0.04 EUR -0.77 %
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Lloyds Banking Group
1.15 EUR 0.00 EUR 0.39 %
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Scottish Mortgage Investment Trust Plc
14.67 -0.03 -0.20 %
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Smiths PLC
30.80 EUR 0.20 EUR 0.65 %
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Indizes
FTSE 100
10,722.42 GBP 48.48 GBP 0.45 %
News | Analysen

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 10.678,75 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,246 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10.673,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10.673,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.684,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.654,32 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.552,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9.682,57 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Endeavour Mining (+ 3,30 Prozent auf 42,29 GBP), Fresnillo (+ 2,84 Prozent auf 25,84 GBP), Antofagasta (+ 2,54 Prozent auf 31,92 GBP), Anglo American (+ 2,46 Prozent auf 37,92 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 2,05 Prozent auf 4,43 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Burberry (-1,90 Prozent auf 10,87 GBP), Barratt Developments (-1,35 Prozent auf 3,28 GBP), Coca-Cola HBC (-1,22 Prozent auf 41,37 GBP), Croda International (-0,76 Prozent auf 36,38 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-0,68 Prozent auf 14,60 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2.355.427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,925 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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