Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100

FTSE 100 im Fokus

Am Dienstagmittag legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,09 Prozent höher bei 10.592,75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,017 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 10.581,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10.582,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10.630,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.576,67 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.261,15 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bei 10.184,35 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Wert von 8.134,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Intertek (+ 12,15 Prozent auf 42,82 GBP), Entain (+ 3,20 Prozent auf 5,62 GBP), Fresnillo (+ 2,81 Prozent auf 36,23 GBP), Burberry (+ 2,74 Prozent auf 11,68 GBP) und easyJet (+ 2,70 Prozent auf 3,87 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Imperial Brands (-7,33 Prozent auf 28,56 GBP), BAT (-4,44 Prozent auf 41,55 GBP), Metlen Energy Metals (-3,32 Prozent auf 34,90 EUR), Tesco (-1,58 Prozent auf 4,77 GBP) und BAE Systems (-1,57 Prozent auf 22,10 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 17.853.582 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 271,298 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net