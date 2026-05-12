Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag steigen

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 entwickelt sich aktuell positiv.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,94 Prozent höher bei 29.339,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,327 Prozent fester bei 29.159,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29.064,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28.968,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.389,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,526 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25.383,72 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 24.732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.197,70 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,40 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 29.389,24 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 10,76 Prozent auf 115,32 USD), Enphase Energy (+ 9,95 Prozent auf 41,21 USD), JDcom (+ 7,94 Prozent auf 33,99 USD), Marvell Technology (+ 7,60 Prozent auf 177,00 USD) und Arm (+ 5,82 Prozent auf 220,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-6,28 Prozent auf 368,95 USD), Constellation Energy (-5,95 Prozent auf 276,14 USD), Paychex (-5,71 Prozent auf 88,36 USD), AppLovin (-5,59 Prozent auf 463,28 USD) und Atlassian (-5,06 Prozent auf 80,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18.076.558 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net