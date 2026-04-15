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NASDAQ 100 im Blick

Gute Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

16.04.26 20:02 Uhr
Gute Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ 100 performt derzeit positiv.

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NASDAQ 100
26.228,9 PKT 24,3 PKT 0,09%
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Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent höher bei 26.298,70 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 26.256,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26.204,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.400,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.113,65 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 4,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24.655,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.529,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 18.257,64 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,33 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.400,52 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell ON Semiconductor (+ 9,08 Prozent auf 79,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,84 Prozent auf 275,77 USD), Charter A (+ 5,66 Prozent auf 232,75 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,17 Prozent auf 215,80 USD) und Atlassian (+ 4,82 Prozent auf 69,18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-3,90 Prozent auf 1.424,00 USD), Intuitive Surgical (-2,86 Prozent auf 454,95 USD), Zoom Communications (-2,61 Prozent auf 86,71 USD), Biogen (-2,53 Prozent auf 175,98 USD) und Enphase Energy (-2,50 Prozent auf 31,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.761.284 Aktien gehandelt. Mit 4,045 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,98 erwartet. Mit 7,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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