Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen

Dow Jones-Kursentwicklung

27.07.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,18 Prozent fester bei 52.042,00 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,929 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 51.791,37 Punkte an der Kurstafel, nach 51.947,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.003,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52.607,78 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.876,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.167,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.901,92 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 6,02 Prozent auf 173,52 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,75 Prozent auf 327,85 USD), Microsoft (+ 2,66 Prozent auf 391,86 USD), Sherwin-Williams (+ 2,61 Prozent auf 325,80 USD) und 3M (+ 2,56 Prozent auf 177,04 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-5,14 Prozent auf 843,02 USD), NVIDIA (-5,00 Prozent auf 196,49 USD), Chevron (-1,66 Prozent auf 191,56 USD), Goldman Sachs (-1,41 Prozent auf 1.046,28 USD) und Cisco (-0,87 Prozent auf 113,18 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 12.884.852 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,385 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie hat mit 11,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net