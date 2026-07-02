Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung

20:02

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones heute.

Um 20:00 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,04 Prozent auf 52.920,54 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,903 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,954 Prozent auf 52.395,22 Punkte an der Kurstafel, nach 52.900,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 52.648,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53.052,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Dow Jones auf 50.866,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, wurde der Dow Jones mit 46.669,88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, den Wert von 44.828,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,38 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.052,70 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 3,05 Prozent auf 298,35 USD), Boeing (+ 2,65 Prozent auf 232,49 USD), Goldman Sachs (+ 2,28 Prozent auf 1.044,25 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,57 Prozent auf 361,76 USD) und American Express (+ 1,27 Prozent auf 356,43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,37 Prozent auf 365,28 USD), Nike (-2,37 Prozent auf 43,05 USD), Merck (-2,16 Prozent auf 126,76 USD), Walt Disney (-1,92 Prozent auf 97,59 USD) und UnitedHealth (-1,89 Prozent auf 417,31 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.800.182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,127 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net