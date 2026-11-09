Gute Stimmung in New York: Dow Jones freundlich

Index im Fokus

09.11.26 20:02 Uhr

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 2,21 Prozent fester bei 52.420,36 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,072 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,403 Prozent auf 51.078,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51.285,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.438,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51.643,01 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 51.654,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones 54.036,93 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.987,10 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 7,33 Prozent auf 594,21 USD), Cisco (+ 4,69 Prozent auf 98,25 USD), Honeywell Technologies (+ 4,57 Prozent auf 230,11 USD), Goldman Sachs (+ 4,21 Prozent auf 905,57 USD) und Johnson Johnson (+ 3,67 Prozent auf 282,31 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-5,18 Prozent auf 176,98 USD), Salesforce (-2,69 Prozent auf 216,43 USD), Travelers (-2,16 Prozent auf 394,19 USD), Chevron (-1,10 Prozent auf 210,58 USD) und Boeing (-0,05 Prozent auf 172,41 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64.390.648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net