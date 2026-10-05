Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Index im Fokus

05.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones beendete den Handelstag kaum verändert.

Am Montag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 51.267,90 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,840 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,125 Prozent stärker bei 51.241,18 Punkten in den Handel, nach 51.176,96 Punkten am Vortag.

Bei 51.404,86 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 50.862,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 53.414,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.900,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 46.758,28 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,96 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Visa (+ 2,51 Prozent auf 369,71 USD), NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 238,90 USD), UnitedHealth (+ 1,80 Prozent auf 378,58 USD), Microsoft (+ 1,48 Prozent auf 525,18 USD) und Walt Disney (+ 1,39 Prozent auf 103,61 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-3,30 Prozent auf 139,54 USD), Salesforce (-2,09 Prozent auf 229,79 USD), Johnson Johnson (-1,21 Prozent auf 252,93 USD), Goldman Sachs (-1,01 Prozent auf 893,46 USD) und IBM (-0,48 Prozent auf 221,58 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 31.889.292 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net