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Dow Jones-Entwicklung

Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags zu

18.05.26 20:02 Uhr
Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags zu | finanzen.net

Der Dow Jones gönnt sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

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Um 20:00 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 49.572,68 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,580 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,816 Prozent fester bei 49.930,26 Punkten, nach 49.526,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.761,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49.417,38 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 49.447,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.662,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 42.654,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,46 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 3,72 Prozent auf 151,66 USD), Salesforce (+ 3,41 Prozent auf 179,44 USD), Chevron (+ 2,04 Prozent auf 195,00 USD), McDonalds (+ 2,00 Prozent auf 281,92 USD) und Honeywell (+ 1,95 Prozent auf 217,39 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-3,19 Prozent auf 860,00 USD), NVIDIA (-1,68 Prozent auf 221,53 USD), UnitedHealth (-1,57 Prozent auf 387,66 USD), Apple (-1,35 Prozent auf 296,17 USD) und Boeing (-1,04 Prozent auf 218,20 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18.965.393 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,705 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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