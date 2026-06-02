Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Index-Bewegung

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,73 Prozent stärker bei 51.561,93 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,796 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51.220,92 Zählern und damit 1,05 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50.687,07 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 50.986,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51.657,89 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,783 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 48.941,90 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 48.739,41 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 42.427,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51.657,89 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 5,16 Prozent auf 396,47 USD), Goldman Sachs (+ 4,96 Prozent auf 1.092,61 USD), Merck (+ 4,85 Prozent auf 120,26 USD), American Express (+ 3,98 Prozent auf 312,53 USD) und JPMorgan Chase (+ 3,34 Prozent auf 310,89 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Verizon (-3,82 Prozent auf 44,87 USD), Honeywell (-2,52 Prozent auf 217,64 USD), Coca-Cola (-2,46 Prozent auf 76,82 USD), IBM (-1,26 Prozent auf 301,77 USD) und Home Depot (-1,00 Prozent auf 267,35 EUR).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39.324.812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,40 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net