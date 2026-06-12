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Dow Jones-Performance

Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

15.06.26 20:02 Uhr
Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus | finanzen.net

Der Dow Jones entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

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Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,25 Prozent höher bei 51.840,10 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,807 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,105 Prozent leichter bei 51.148,73 Punkten in den Handel, nach 51.202,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51.945,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51.364,55 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49.526,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der Dow Jones auf 46.558,47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 42.197,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,15 Prozent nach oben. Bei 51.945,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 5,21 Prozent auf 230,47 USD), Honeywell (+ 4,17 Prozent auf 229,50 USD), American Express (+ 3,73 Prozent auf 337,59 USD), NVIDIA (+ 3,37 Prozent auf 212,10 USD) und Amazon (+ 3,32 Prozent auf 246,48 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,40 Prozent auf 180,85 USD), Merck (-3,16 Prozent auf 115,29 USD), Coca-Cola (-2,34 Prozent auf 80,69 USD), Johnson Johnson (-1,88 Prozent auf 236,35 USD) und IBM (-1,44 Prozent auf 268,33 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14.579.228 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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