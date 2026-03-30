Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Plus
So bewegte sich der Dow Jones am Montag letztendlich
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Letztendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 45.216,14 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 17,541 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,63 Prozent stärker bei 45.904,25 Punkten, nach 45.166,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 45.057,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45.625,76 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 48.977,92 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Stand von 48.367,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41.583,90 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,54 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,19 Prozent auf 185,03 USD), Travelers (+ 2,30 Prozent auf 291,82 USD), Walt Disney (+ 2,06 Prozent auf 94,32 USD), American Express (+ 1,79 Prozent auf 297,49 USD) und Procter Gamble (+ 1,41 Prozent auf 144,72 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-4,02 Prozent auf 667,43 USD), Cisco (-3,60 Prozent auf 77,04 USD), NVIDIA (-1,40 Prozent auf 165,17 USD), Merck (-1,28 Prozent auf 118,10 USD) und Apple (-0,87 Prozent auf 246,63 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48.262.522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,535 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.net
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