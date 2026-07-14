Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags fester

Index-Performance im Fokus

15.07.26 20:02 Uhr

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,30 Prozent auf 52.663,67 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,214 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,880 Prozent tiefer bei 52.046,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52.508,27 Punkten am Vortag.

Bei 52.428,54 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.823,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,024 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 51.671,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 48.463,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.023,29 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,85 Prozent zu. Bei 53.289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3,94 Prozent auf 327,25 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,40 Prozent auf 369,49 USD), Amazon (+ 2,98 Prozent auf 254,87 USD), Microsoft (+ 2,91 Prozent auf 396,12 USD) und 3M (+ 2,29 Prozent auf 160,17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-4,59 Prozent auf 111,72 USD), Caterpillar (-3,07 Prozent auf 904,67 USD), Johnson Johnson (-2,14 Prozent auf 248,41 USD), Travelers (-1,85 Prozent auf 330,59 USD) und IBM (-1,65 Prozent auf 213,48 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13.200.021 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,306 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,92 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net