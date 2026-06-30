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Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

30.06.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus | finanzen.net

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Dow Jones 30 Industrial
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Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,26 Prozent nach oben auf 52.319,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,031 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,360 Prozent tiefer bei 51.995,14 Punkten, nach 52.182,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.387,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.033,13 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51.032,46 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 45.216,14 Punkten. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 44.094,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,14 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 52.655,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3,07 Prozent auf 1.064,90 USD), Apple (+ 2,70 Prozent auf 289,36 USD), NVIDIA (+ 2,63 Prozent auf 200,09 USD), Microsoft (+ 1,21 Prozent auf 373,02 USD) und Home Depot (+ 1,18 Prozent auf 307,90 EUR). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walt Disney (-2,41 Prozent auf 96,25 USD), Johnson Johnson (-1,76 Prozent auf 253,97 USD), Coca-Cola (-1,67 Prozent auf 81,27 USD), Chevron (-1,61 Prozent auf 165,76 USD) und Procter Gamble (-1,22 Prozent auf 146,64 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 65.155.077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,16 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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