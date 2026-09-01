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Dow Jones-Performance im Fokus

Gute Stimmung in New York: Dow Jones startet im Plus

Gute Stimmung in New York: Dow Jones startet im Plus

So bewegt sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
286.25 EUR -0.20 EUR -0.07 %
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Amgen Inc.
382.40 EUR 4.25 EUR 1.12 %
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178.60 EUR -0.06 EUR -0.03 %
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Home Depot
275.65 EUR 0.65 EUR 0.24 %
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Honeywell Technologies
180.70 EUR 0.38 EUR 0.21 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
199.50 EUR 0.58 EUR 0.29 %
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Johnson & Johnson
241.15 EUR 7.50 EUR 3.21 %
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Merck Co.
129.78 EUR 2.44 EUR 1.92 %
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Microsoft Corp.
430.55 EUR -1.35 EUR -0.31 %
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Nike Inc.
32.72 EUR -0.27 EUR -0.83 %
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NVIDIA Corp.
190.00 EUR 2.20 EUR 1.17 %
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Salesforce
227.55 EUR 4.05 EUR 1.81 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
312.80 EUR -1.00 EUR -0.32 %
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UnitedHealth Inc.
341.60 EUR 0.60 EUR 0.18 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,073.61 USD 306.73 USD 0.58 %
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Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,48 Prozent höher bei 53.019,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,856 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,600 Prozent auf 53.083,58 Punkte an der Kurstafel, nach 52.766,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.829,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.066,48 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,828 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52.485,03 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 51.307,79 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 45.295,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 3,55 Prozent auf 280,81 USD), Merck (+ 1,55 Prozent auf 152,18 USD), Boeing (+ 1,46 Prozent auf 208,67 USD), Amgen (+ 1,34 Prozent auf 444,00 USD) und Salesforce (+ 1,17 Prozent auf 261,13 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Microsoft (-0,96 Prozent auf 496,22 USD), Home Depot (-0,78 Prozent auf 275,15 EUR), IBM (-0,77 Prozent auf 229,62 USD), Honeywell Technologies (-0,60 Prozent auf 208,71 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,26 Prozent auf 331,18 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.691.717 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie weist mit 10,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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