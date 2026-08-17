Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge

Index im Blick

19.08.26 17:59 Uhr

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,28 Prozent fester bei 53.490,11 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,773 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 53.354,43 Punkte an der Kurstafel, nach 53.343,40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.399,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 53.710,06 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,322 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52.146,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49.363,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.922,27 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 10,85 Prozent auf 149,83 USD), Salesforce (+ 5,42 Prozent auf 206,77 USD), Amgen (+ 3,00 Prozent auf 438,03 USD), Sherwin-Williams (+ 2,59 Prozent auf 354,22 USD) und Walt Disney (+ 2,18 Prozent auf 106,22 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-3,59 Prozent auf 810,71 USD), Goldman Sachs (-2,23 Prozent auf 1.017,29 USD), Honeywell Technologies (-1,61 Prozent auf 224,05 USD), JPMorgan Chase (-1,58 Prozent auf 357,52 USD) und Travelers (-0,92 Prozent auf 364,56 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8.005.105 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,696 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,08 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net