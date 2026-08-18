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Dow Jones-Kursentwicklung

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
269.45 EUR -0.55 EUR -0.20 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
206.00 EUR 8.46 EUR 4.28 %
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McDonald's Corp.
223.70 EUR -5.30 EUR -2.31 %
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Merck Co.
130.16 EUR -3.62 EUR -2.71 %
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Microsoft Corp.
433.40 EUR 8.85 EUR 2.08 %
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Nike Inc.
33.02 EUR -0.27 EUR -0.80 %
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NVIDIA Corp.
195.82 EUR 15.98 EUR 8.89 %
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Salesforce
216.50 EUR 39.66 EUR 22.43 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
317.60 EUR 2.20 EUR 0.70 %
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UnitedHealth Inc.
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Walmart
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Walt Disney
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,569.44 USD 105.56 USD 0.2 %
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Der Dow Jones legte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,157 Prozent auf 53.547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53.463,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.345,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.707,62 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,577 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.210,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der Dow Jones mit 50.644,28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.565,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,72 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), NVIDIA (+ 8,74 Prozent auf 227,98 USD), IBM (+ 3,88 Prozent auf 238,79 USD), Microsoft (+ 1,75 Prozent auf 505,06 USD) und Apple (+ 0,36 Prozent auf 314,58 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil McDonalds (-2,57 Prozent auf 260,06 USD), Walt Disney (-2,56 Prozent auf 106,82 USD), Merck (-2,33 Prozent auf 149,54 USD), Walmart (-1,64 Prozent auf 102,63 USD) und Johnson Johnson (-1,57 Prozent auf 265,77 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 77.767.457 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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