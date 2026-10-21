Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen

Dow Jones im Fokus

21.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones gewann am Mittwoch an Wert.

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,69 Prozent aufwärts auf 52.856,09 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,163 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent leichter bei 51.959,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52.495,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.860,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52.392,28 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52.048,83 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 52.224,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46.924,74 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,25 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 3,94 Prozent auf 251,46 USD), NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 221,97 USD), Goldman Sachs (+ 2,25 Prozent auf 904,72 USD), Caterpillar (+ 2,06 Prozent auf 740,21 USD) und 3M (+ 1,97 Prozent auf 174,74 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-1,62 Prozent auf 330,95 USD), Procter Gamble (-1,56 Prozent auf 156,84 USD), Nike (-0,92 Prozent auf 37,53 USD), Coca-Cola (-0,87 Prozent auf 92,68 USD) und Johnson Johnson (-0,61 Prozent auf 257,78 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 27.349.194 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net