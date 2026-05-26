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Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

25.06.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Donnerstag im Aufwind.

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NASDAQ 100
29.440,3 PKT 220,3 PKT 0,75%
Charts|News|Analysen

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,75 Prozent aufwärts auf 29.440,32 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 2,13 Prozent auf 29.843,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29.220,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29.000,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.843,89 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 29.481,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.162,98 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 22.237,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,80 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 21,97 Prozent auf 2.335,00 USD), Micron Technology (+ 15,74 Prozent auf 1.213,56 USD), Applied Materials (+ 13,42) Prozent auf 668,00 USD), Teradyne (+ 10,48 Prozent auf 471,96 USD) und KLA (+ 7,62 Prozent auf 258,80 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 85,33 USD), Apple (-6,12 Prozent auf 275,15 USD), Ross Stores (-5,89 Prozent auf 215,13 USD), Rocket Lab (-5,53 Prozent auf 80,69 USD) und Palantir (-5,49 Prozent auf 107,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41.095.628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,263 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 7,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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