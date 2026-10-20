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S&P 500 aktuell

Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500

Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 machte am Dienstag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
152.25 EUR 7.10 EUR 4.89 %
Charts | News | Analysen
Comfort Systems USA IncShs
1,288.00 EUR -31.00 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen
DaVita Inc Registered Shs
155.00 EUR -11.65 EUR -6.99 %
Charts | News | Analysen
Equifax Inc.
140.40 EUR -2.90 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen
Gartner Inc.
181.00 EUR -1.30 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
General Motors
73.29 EUR -1.50 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen
Genuine Parts Co.
108.90 EUR -7.15 EUR -6.16 %
Charts | News | Analysen
Hasbro Inc.
87.24 EUR -1.38 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
Howmet Aerospace
194.55 EUR -1.45 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Moderna Inc
214.20 EUR 11.75 EUR 5.80 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
192.52 EUR -1.14 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
576.00 EUR -8.00 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.60 EUR 0.13 EUR 2.34 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,712.57 USD 21.84 USD 0.28 %
News | Analysen

Am Dienstag sprang der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,28 Prozent auf 7.712,57 Punkte an. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,699 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,124 Prozent schwächer bei 7.681,23 Punkten in den Handel, nach 7.690,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7.748,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.668,03 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7.650,50 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 7.443,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6.735,13 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12,45 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Equifax (+ 11,33 Prozent auf 176,54 USD), Hasbro (+ 11,20 Prozent auf 109,52 USD), Moderna (+ 6,69 Prozent auf 242,08 USD), 3M (+ 5,78 Prozent auf 171,37 USD) und Gartner (+ 5,74 Prozent auf 219,64 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil General Motors (-6,84 Prozent auf 77,09 USD), DaVita (-6,23 Prozent auf 175,35 USD), Genuine Parts (-5,12 Prozent auf 123,52 USD), Comfort Systems USA (-4,57 Prozent auf 1.397,09 USD) und Howmet Aerospace (-3,82 Prozent auf 211,63 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18.985.689 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,595 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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