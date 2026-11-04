Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen

Index-Performance im Fokus

04.11.26 17:59 Uhr

Für den NASDAQ 100 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr Gewinne in Höhe von 1,62 Prozent auf 28.636,54 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 28.346,81 Punkte an der Kurstafel, nach 28.180,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 28.829,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28.276,22 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,264 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 30.807,93 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 29.733,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 25.435,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,61 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Booking (+ 11,17 Prozent auf 173,06 USD), AppLovin (+ 10,91 Prozent auf 272,30 USD), Intuitive Surgical (+ 9,81 Prozent auf 483,98 USD), Moderna (+ 8,56 Prozent auf 248,00 USD) und Autodesk (+ 7,98 Prozent auf 272,45 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Datadog A (-12,77 Prozent auf 192,37 USD), Lumentum (-10,35 Prozent auf 609,74 USD), CoreWeave (-9,38 Prozent auf 48,70 USD), Sandisk (-8,42 Prozent auf 1.031,69 USD) und Constellation Energy (-8,13 Prozent auf 241,99 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.845.466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net