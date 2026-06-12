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Kursentwicklung im Fokus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt zum Ende des Montagshandels Gas

15.06.26 22:33 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt zum Ende des Montagshandels Gas | finanzen.net

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Montag letztendlich

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Indizes
NASDAQ 100
30.543,9 PKT 908,0 PKT 3,06%
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Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 3,06 Prozent fester bei 30.543,92 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 2,21 Prozent höher bei 30.289,97 Punkten, nach 29.635,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30.587,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.285,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.125,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24.380,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 21.631,04 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,18 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 10,84 Prozent auf 1.087,99 USD), Marvell Technology (+ 10,43 Prozent auf 308,88 USD), Arm (+ 8,33 Prozent auf 412,55 USD), ON Semiconductor (+ 7,80 Prozent auf 125,90 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,98 Prozent auf 547,26 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Fiserv (-10,91 Prozent auf 47,91 USD), Enphase Energy (-4,02 Prozent auf 52,40 USD), Old Dominion Freight Line (-3,39 Prozent auf 237,42 USD), Cognizant (-2,59 Prozent auf 50,82 USD) und CoStar Group (-2,44 Prozent auf 32,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.882.420 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,279 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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