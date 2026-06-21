Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Kursverlauf

22:32

Der NASDAQ 100 verbuchte am Montag Zuwächse.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,26 Prozent fester bei 29.697,87 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,840 Prozent auf 29.575,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29.329,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29.847,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.553,62 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 28.957,60 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.04.2026, einen Stand von 24.192,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, mit 22.866,97 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 17,82 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Western Digital (+ 7,14 Prozent auf 577,46 USD), Tesla (+ 6,69 Prozent auf 419,77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,61 Prozent auf 552,05 USD), Astera Labs (+ 6,48 Prozent auf 432,74 USD) und Seagate Technology (+ 5,86 Prozent auf 868,26 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Rocket Lab (-7,34 Prozent auf 93,09 USD), O Reilly Automotive (-6,66 Prozent auf 84,24 USD), Keurig Dr Pepper (-4,65 Prozent auf 31,75 USD), Mondelez (-2,86 Prozent auf 59,17 USD) und Copart (-2,57 Prozent auf 29,24 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33.150.242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,127 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net