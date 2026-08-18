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Marktbericht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
203.20 EUR -2.00 EUR -0.97 %
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Comcast Corp. (Class A)
22.70 EUR -0.26 EUR -1.11 %
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CrowdStrike
196.68 EUR 33.12 EUR 20.25 %
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Kraft Heinz Company
21.55 EUR 0.51 EUR 2.42 %
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Micron Technology Inc.
788.10 EUR -17.70 EUR -2.20 %
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Monster Beverage Corp
40.05 EUR -1.13 EUR -2.74 %
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NVIDIA Corp.
195.82 EUR 15.98 EUR 8.89 %
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Palo Alto Networks Inc
327.90 EUR 37.35 EUR 12.85 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
72.00 EUR -4.40 EUR -5.76 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
118.28 EUR 11.88 EUR 11.17 %
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Synopsys Inc.
391.00 EUR 39.50 EUR 11.24 %
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Western Digital Corp.
386.65 EUR -16.00 EUR -3.97 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,641.56 USD 417.04 USD 1.43 %
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Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,06 Prozent höher bei 29.535,70 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,878 Prozent auf 29.480,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29.224,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.366,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.568,10 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.039,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.973,57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Wert von 23.565,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 17,18 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 17,06 Prozent auf 221,46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,42 Prozent auf 138,49 USD), Synopsys (+ 11,47 Prozent auf 457,03 USD), Palo Alto Networks (+ 10,76 Prozent auf 375,82 USD) und NVIDIA (+ 7,58 Prozent auf 225,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Western Digital (-3,34 Prozent auf 453,22 USD), PDD (-3,06 Prozent auf 84,09 USD), Micron Technology (-2,83 Prozent auf 911,87 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-2,51 Prozent auf 233,00 USD) und Monster Beverage (-2,09 Prozent auf 46,81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33.542.539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,424 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20:41 NVIDIA Kaufen DZ BANK
17:31 NVIDIA Buy UBS AG
09:46 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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