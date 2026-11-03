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Index-Performance

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert mittags im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert mittags im Plus

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
440.50 EUR 21.60 EUR 5.16 %
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Apple Inc.
296.10 EUR -6.65 EUR -2.20 %
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AppLovin Corp
216.45 EUR 11.85 EUR 5.79 %
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CrowdStrike
220.20 EUR 2.20 EUR 1.01 %
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DoorDash
163.52 EUR -6.04 EUR -3.56 %
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Intel Corp.
54.56 EUR 1.08 EUR 2.02 %
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Keurig Dr Pepper Inc
32.70 EUR 0.03 EUR 0.09 %
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Kraft Heinz Company
21.88 EUR 0.35 EUR 1.63 %
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Micron Technology Inc.
760.90 EUR 17.10 EUR 2.30 %
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Moderna Inc
206.60 EUR 7.34 EUR 3.68 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,111.00 EUR -55.00 EUR -4.72 %
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Nebius
135.54 EUR 9.54 EUR 7.57 %
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Shopify Inc (A)
126.64 EUR -15.14 EUR -10.68 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
109.10 EUR 4.40 EUR 4.20 %
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Vertex Pharmaceuticals Inc.
477.85 EUR -20.00 EUR -4.02 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,239.69 USD 249.87 USD 0.89 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,82 Prozent auf 28.220,32 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent fester bei 28.085,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27.989,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.085,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.307,90 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 30.807,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28.776,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25.972,94 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,96 Prozent aufwärts. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 7,45 Prozent auf 1.336,68 USD), AppLovin (+ 5,75 Prozent auf 242,00 USD), Nebius (+ 5,36 Prozent auf 148,97 USD), Moderna (+ 4,77 Prozent auf 231,37 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,69 Prozent auf 488,73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Thomson Reuters (-7,22 Prozent auf 113,41 USD), Shopify A (-6,73 Prozent auf 145,71 USD), Keurig Dr Pepper (-4,86 Prozent auf 35,03 USD), Vertex Pharmaceuticals (-3,34 Prozent auf 534,70 USD) und DoorDash (-3,26 Prozent auf 183,88 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.034.130 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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08:01 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

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