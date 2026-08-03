Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich deutliche Zuschläge

Index-Performance

04.08.26 22:33 Uhr

Börsianer in New York zeigten sich am Dienstag in Feierlaune.

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 3,32 Prozent fester bei 29.733,16 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1,16 Prozent auf 29.109,26 Punkte an der Kurstafel, nach 28.776,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.831,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.109,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.329,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27.651,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23.188,61 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 17,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 29,45 Prozent auf 162,66 USD), Arm (+ 17,36 Prozent auf 280,56 USD), Marvell Technology (+ 12,81 Prozent auf 218,59 USD), Astera Labs (+ 12,65 Prozent auf 361,67 USD) und Sandisk (+ 10,84 Prozent auf 1.427,62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Diamondback Energy (-3,46 Prozent auf 191,87 USD), Constellation Energy (-2,36 Prozent auf 267,25 USD), Amazon (-2,32 Prozent auf 277,42 USD), Take Two (-2,01 Prozent auf 240,22 USD) und Coca-Cola European Partners (-1,90 Prozent auf 106,13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40.878.031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net