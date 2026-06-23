Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne

Index-Performance

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 0,47 Prozent stärker bei 29.485,48 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 29.328,40 Punkte an der Kurstafel, nach 29.347,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.592,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.224,01 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.481,64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.002,45 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22.190,52 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,98 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Booking (+ 7,98 Prozent auf 182,42 USD), Axon Enterprise (+ 6,65 Prozent auf 461,82 USD), MercadoLibre (+ 5,35 Prozent auf 1.668,42 USD), DoorDash (+ 5,14 Prozent auf 180,34 USD) und Airbnb (+ 4,91 Prozent auf 145,67 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Rocket Lab (-7,11 Prozent auf 88,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,64 Prozent auf 96,94 USD), Nebius (-5,73 Prozent auf 259,49 USD), Baker Hughes (-4,29 Prozent auf 56,16 USD) und QUALCOMM (-3,88 Prozent auf 196,21 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.143.908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net