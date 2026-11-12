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Index-Performance

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne

Am Mittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
526.80 EUR 30.05 EUR 6.05 %
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Apple Inc.
322.00 EUR 1.80 EUR 0.56 %
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Booking Holdings
148.20 EUR 6.35 EUR 4.48 %
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Broadcom
330.35 EUR 17.75 EUR 5.68 %
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CoreWeave
51.20 EUR -3.70 EUR -6.74 %
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CrowdStrike
204.85 EUR -6.50 EUR -3.08 %
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Keurig Dr Pepper Inc
34.37 EUR 0.48 EUR 1.43 %
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Kraft Heinz Company
22.08 EUR 0.43 EUR 2.01 %
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Micron Technology Inc.
719.00 EUR -11.90 EUR -1.63 %
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Nebius
118.74 EUR -22.72 EUR -16.06 %
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NVIDIA Corp.
150.32 EUR -6.20 EUR -3.96 %
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QUALCOMM Inc.
156.06 EUR -6.02 EUR -3.71 %
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SpaceX
129.38 EUR 3.38 EUR 2.68 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
105.78 EUR -3.34 EUR -3.06 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,414.30 USD 40.05 USD 0.14 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent stärker bei 28.418,41 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,48 Prozent auf 27.953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28.374,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.548,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.940,58 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 4,24 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.664,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.742,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25.517,33 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,74 Prozent zu. Bei 31.361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,83 Prozent auf 585,12 USD), Broadcom (+ 5,73 Prozent auf 365,02 USD), SpaceX (+ 2,36 Prozent auf 143,05 USD), Booking (+ 2,36 Prozent auf 163,99 USD) und QUALCOMM (+ 2,20 Prozent auf 180,46 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Nebius (-17,78 Prozent auf 127,18 USD), CoreWeave (-7,43 Prozent auf 56,26 USD), NVIDIA (-5,42 Prozent auf 164,32 USD), Keurig Dr Pepper (-4,65 Prozent auf 36,47 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,34 Prozent auf 117,04 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 117.391.230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,571 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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