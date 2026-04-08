Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

NASDAQ 100 im Fokus

Mit dem NASDAQ 100 ging es schlussendlich aufwärts.

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 25.082,09 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 24.918,28 Punkte an der Kurstafel, nach 24.903,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.097,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.788,92 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,89 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Wert von 25.766,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der NASDAQ 100 bei 19.145,06 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0,492 Prozent zu Buche. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Amazon (+ 5,60 Prozent auf 233,65 USD), Lam Research (+ 4,98 Prozent auf 258,76 USD), lululemon athletica (+ 4,82 Prozent auf 166,51 USD), Marvell Technology (+ 4,79 Prozent auf 119,93 USD) und Intel (+ 4,70 Prozent auf 61,72 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-11,33 Prozent auf 122,23 USD), Axon Enterprise (-10,27 Prozent auf 351,33 USD), CrowdStrike (-7,46 Prozent auf 394,68 USD), Atlassian (-7,32 Prozent auf 58,96 USD) und Palantir (-7,30 Prozent auf 130,49 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33.283.567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net