DAX 26.300 -0,1%ESt50 6.545 +0,2%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,25 +1,8%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.977 +0,0%Euro 1,1530 +0,0%Öl 87,1 -2,2%Gold 4.351 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100-Marktbericht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

So performte der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
97.96 EUR -9.34 EUR -8.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
22.46 EUR 0.50 EUR 2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
193.56 EUR 0.80 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
91.91 EUR 3.37 EUR 3.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
290.60 EUR 0.60 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.73 EUR 0.68 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
780.00 EUR -24.90 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Monolithic Power Systems Inc.
1,189.00 EUR -19.50 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
68.19 EUR 4.79 EUR 7.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
195.84 EUR 2.28 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
74.00 EUR -2.60 EUR -3.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,330.00 EUR 150.00 EUR 12.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
125.12 EUR -1.38 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
429.50 EUR 44.65 EUR 11.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
177.14 EUR 26.14 EUR 17.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30,084.50 USD 341.90 USD 1.15 %
News | Analysen

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,15 Prozent auf 30.084,50 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 29.784,06 Punkte an der Kurstafel, nach 29.742,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30.168,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.757,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 29.264,10 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 29.366,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 23.849,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,35 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 17,78 Prozent auf 206,45 USD), Sandisk (+ 13,67 Prozent auf 1.528,11 USD), Western Digital (+ 7,31 Prozent auf 487,29 USD), Intuit (+ 7,04 Prozent auf 358,29 USD) und Netflix (+ 5,43 Prozent auf 78,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Lumentum (-5,58 Prozent auf 880,41 USD), PDD (-5,46 Prozent auf 84,17 USD), Monolithic Power Systems (-4,38 Prozent auf 1.362,55 USD) und SpaceX (-3,33 Prozent auf 141,29 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 30.321.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,570 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG