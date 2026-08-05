Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

NASDAQ 100-Marktbericht

13.08.26 22:32 Uhr

So performte der NASDAQ 100 zum Handelsende.

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,15 Prozent auf 30.084,50 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 29.784,06 Punkte an der Kurstafel, nach 29.742,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30.168,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.757,62 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Wert von 29.264,10 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 29.366,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 23.849,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,35 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 17,78 Prozent auf 206,45 USD), Sandisk (+ 13,67 Prozent auf 1.528,11 USD), Western Digital (+ 7,31 Prozent auf 487,29 USD), Intuit (+ 7,04 Prozent auf 358,29 USD) und Netflix (+ 5,43 Prozent auf 78,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Lumentum (-5,58 Prozent auf 880,41 USD), PDD (-5,46 Prozent auf 84,17 USD), Monolithic Power Systems (-4,38 Prozent auf 1.362,55 USD) und SpaceX (-3,33 Prozent auf 141,29 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 30.321.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,570 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net