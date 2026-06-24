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NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen

26.06.26 20:02 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen | finanzen.net

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ Composite derzeit.

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NASDAQ Composite Index
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Am Freitag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent auf 25.373,84 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,998 Prozent auf 25.105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25.358,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25.491,37 Punkte, das Tagestief hingegen 25.014,96 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 4,19 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 26.656,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.408,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20.167,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,20 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit ACADIA Pharmaceuticals (+ 9,02 Prozent auf 25,86 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,84 Prozent auf 7,29 USD), BlackBerry (+ 7,74 Prozent auf 11,14 USD), Blackbaud (+ 5,94 Prozent auf 28,16 USD) und Comtech Telecommunications (+ 5,85 Prozent auf 2,17 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-35,75 Prozent auf 2,44 USD), ON Semiconductor (-23,64 Prozent auf 90,67 USD), PDF Solutions (-9,10 Prozent auf 62,42 USD), FormFactor (-9,00 Prozent auf 135,36 USD) und Donegal Group B (-8,74 Prozent auf 21,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.862.950 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,233 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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