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Index im Blick

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der NASDAQ Composite machte am Abend Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.66 USD -0.13 USD -16.49 %
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Century Aluminum Co.
30.68 EUR 0.99 EUR 3.33 %
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DexCom Inc.
71.40 EUR -4.80 EUR -6.30 %
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Donegal Group Inc. (B)
21.17 USD 1.48 USD 7.52 %
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Geron Corp.
1.12 EUR 0.07 EUR 6.69 %
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Innodata Inc.
50.10 EUR 2.45 EUR 5.14 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
11.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Netflix Inc.
57.55 EUR -3.85 EUR -6.27 %
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NVIDIA Corp.
196.82 EUR 4.30 EUR 2.23 %
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Resources Connection Inc.
2.16 EUR -0.06 EUR -2.70 %
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SIGA Technologies Inc.
3.12 USD -0.03 USD -0.95 %
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SpaceX
142.40 EUR 11.50 EUR 8.79 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
137.00 EUR 10.26 EUR 8.10 %
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TransAct Technologies Inc.
5.19 USD 0.52 USD 11.25 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,702.86 USD 278.04 USD 1.05 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent höher bei 26.702,86 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,669 Prozent stärker bei 26.601,73 Punkten, nach 26.424,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26.778,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.507,07 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 27.122,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25.837,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.953,67 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 14,92 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit TransAct Technologies (+ 11,25 Prozent auf 5,19 USD), Innodata (+ 10,02 Prozent auf 60,56 USD), SpaceX (+ 7,79 Prozent auf 159,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,54 Prozent auf 153,48 USD) und Donegal Group B (+ 7,52 Prozent auf 21,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-16,49 Prozent auf 0,66 USD), Integra LifeSciences (-11,18 Prozent auf 11,84 USD), Geron (-6,45 Prozent auf 1,16 USD), DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD) und Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 45.934.869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Century Aluminum-Aktie hat mit 3,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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18:11 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
18:11 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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