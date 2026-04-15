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NASDAQ Composite-Performance

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite freundlich

16.04.26 17:59 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite freundlich | finanzen.net

Der NASDAQ Composite performt am vierten Tag der Woche positiv.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.147,6 PKT 131,6 PKT 0,55%
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 24.115,78 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent stärker bei 24.062,45 Punkten, nach 24.016,02 Punkten am Vortag.

Bei 24.125,16 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23.894,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 5,54 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, einen Stand von 22.374,18 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 16.01.2026, mit 23.515,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 16.307,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24.125,16 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 22,12 Prozent auf 76,85 USD), ON Semiconductor (+ 10,77 Prozent auf 80,23 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,97) Prozent auf 242,04 USD), Amkor Technology (+ 7,12 Prozent auf 63,97 USD) und Nissan Motor (+ 7,05 Prozent auf 2,43 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Hooker Furniture (-9,12 Prozent auf 12,95 USD), World Acceptance (-5,92 Prozent auf 126,58 USD), Lifetime Brands (-5,69 Prozent auf 7,63 USD), Donegal Group B (-4,92 Prozent auf 17,59 USD) und Digi International (-4,90 Prozent auf 51,40 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.324.818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,045 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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