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Index im Fokus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite liegt im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite liegt im Plus

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Dienstag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
22.30 EUR -0.57 EUR -2.49 %
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America's Car-Mart Inc.
0.81 USD 0.03 USD 3.22 %
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Century Casinos Inc.
0.64 EUR -0.02 EUR -2.31 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.30 EUR -0.45 EUR -5.14 %
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Euronet Worldwide Inc.
56.68 EUR -1.54 EUR -2.65 %
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Innodata Inc.
39.85 EUR -12.45 EUR -23.80 %
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JetBlue Airways Corp.
2.44 EUR 0.30 EUR 14.07 %
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Lincoln Electric Holdings Inc.
242.00 EUR 14.00 EUR 6.14 %
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Methode Electronics Inc.
10.90 EUR 0.20 EUR 1.87 %
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Nortech Systems Inc.
10.08 USD -0.82 USD -7.52 %
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NVIDIA Corp.
195.42 EUR 1.90 EUR 0.98 %
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Paychex Inc.
100.66 EUR -2.10 EUR -2.04 %
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SIGA Technologies Inc.
3.20 USD 0.05 USD 1.58 %
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SpaceX
134.60 EUR 2.48 EUR 1.88 %
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Ultra Clean Holdings Inc.
42.94 EUR 2.30 EUR 5.66 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,505.98 USD 336.60 USD 1.29 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent auf 26.486,34 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 26.286,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26.169,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26.219,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.528,94 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27.068,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.932,08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.637,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,99 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell JetBlue Airways (+ 17,72 Prozent auf 2,79 USD), Methode Electronics (+ 11,61 Prozent auf 13,75 USD), American Superconductor (+ 9,23 Prozent auf 27,75 USD), Lincoln Electric (+ 8,58 Prozent auf 280,83 USD) und Ultra Clean (+ 8,46 Prozent auf 50,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Innodata (-27,21 Prozent auf 43,61 USD), Century Casinos (-7,58 Prozent auf 0,68 USD), Nortech Systems (-7,52 Prozent auf 10,08 USD), Euronet Worldwide (-6,47 Prozent auf 59,82 USD) und Paychex (-5,25 Prozent auf 109,62 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13.669.009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 0,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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