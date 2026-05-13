Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Zuschlägen

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite performte zum Handelsende positiv.

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,88 Prozent höher bei 26.635,22 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,088 Prozent höher bei 26.425,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.402,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.423,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.707,14 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,91 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 14.04.2026, mit 23.639,08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 22.546,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.146,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,63 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 26.707,14 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Lifetime Brands (+ 10,71 Prozent auf 7,75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 9,98 Prozent auf 5,29 USD), Amtech Systems (+ 8,43 Prozent auf 22,46 USD), Century Casinos (+ 7,75 Prozent auf 1,39 USD) und Werner Enterprises (+ 7,43 Prozent auf 37,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Microvision (-21,12 Prozent auf 0,60 USD), Methode Electronics (-20,55 Prozent auf 11,02 USD), Nortech Systems (-13,25 Prozent auf 12,11 USD), PDF Solutions (-10,70 Prozent auf 46,05 USD) und Biogen (-6,43 Prozent auf 191,37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42.840.857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net