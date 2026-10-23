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Index-Performance im Blick

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.77 USD -0.18 USD -18.53 %
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Century Aluminum Co.
28.21 EUR -0.86 EUR -2.96 %
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Cintas Corp.
200.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Commercial Vehicle Group Inc.
2.40 EUR -0.08 EUR -3.23 %
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Corcept Therapeutics Inc.
77.44 EUR -24.46 EUR -24.00 %
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Donegal Group Inc. (B)
23.95 USD -0.15 USD -0.62 %
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inTest Corp.
11.20 EUR -0.70 EUR -5.88 %
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LKQ Corp.
19.84 EUR 0.64 EUR 3.36 %
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NVIDIA Corp.
189.12 EUR 0.22 EUR 0.12 %
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OraSure Technologies Inc.
3.64 EUR 0.30 EUR 8.98 %
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PetMed Express Inc.
0.95 EUR 0.01 EUR 1.12 %
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SIGA Technologies Inc.
3.12 USD -0.04 USD -1.11 %
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SpaceX
131.02 EUR 1.82 EUR 1.41 %
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SS&C Technologies Holdings Inc
77.56 EUR -0.04 EUR -0.05 %
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TTM Technologies Inc.
68.70 EUR 2.52 EUR 3.81 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,977.38 USD -31.48 USD -0.12 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,06 Prozent aufwärts auf 26.024,33 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,442 Prozent auf 25.893,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.008,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.111,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.866,15 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.936,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.137,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der NASDAQ Composite 22.941,80 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit OraSure Technologies (+ 8,42 Prozent auf 4,12 USD), TTM Technologies (+ 7,66 Prozent auf 79,55 USD), inTest (+ 6,19 Prozent auf 13,90 USD), PetMed Express (+ 5,51 Prozent auf 1,25 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 5,43 Prozent auf 2,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil LKQ (-21,27 Prozent auf 17,69 USD), Corcept Therapeutics (-19,50 Prozent auf 86,54 USD), Americas Car-Mart (-11,98 Prozent auf 0,83 USD), Donegal Group B (-6,64 Prozent auf 22,50 USD) und SS&C Technologies (-6,28 Prozent auf 83,92 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.779.214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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