Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Index im Fokus

25.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite notierte zum Handelsschluss im Plus.

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,48 Prozent aufwärts auf 27.068,72 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 26.970,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.939,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26.876,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.122,76 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26.151,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25.358,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22.384,70 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,50 Prozent zu. Bei 27.288,79 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Veeco Instruments (+ 9,28 Prozent auf 49,67 USD), SMC (+ 6,52 Prozent auf 460,97 USD), SIGA Technologies (+ 6,15 Prozent auf 3,45 USD), Synaptics (+ 6,09 Prozent auf 102,72 USD) und AAON (+ 5,73 Prozent auf 89,10 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-22,06 Prozent auf 1,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-6,76 Prozent auf 20,68 USD), BlackBerry (-5,96 Prozent auf 8,21 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,63 Prozent auf 2,68 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,10 Prozent auf 7,25 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26.262.840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,46 Prozent.

Redaktion finanzen.net