Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagmittag fester

NASDAQ Composite-Performance

21.09.26 17:59 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,74 Prozent höher bei 26.984,11 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,756 Prozent auf 26.723,19 Punkte an der Kurstafel, nach 26.522,55 Punkten am Vortag.

Bei 26.707,42 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27.002,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.180,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 26.517,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.631,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Intel (+ 14,58 Prozent auf 124,44 USD), AXT (+ 13,24 Prozent auf 79,30 USD), Akamai (+ 10,27 Prozent auf 115,25 USD), Rambus (+ 9,71 Prozent auf 96,11 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,02 Prozent auf 166,27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-4,13 Prozent auf 1,99 USD), Patterson-UTI Energy (-3,23 Prozent auf 11,40 USD), eBay (-3,01 Prozent auf 108,47 USD), 3D Systems (-2,89 Prozent auf 3,53 USD) und Cerus (-2,83 Prozent auf 2,58 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.984.718 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,667 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net