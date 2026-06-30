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NASDAQ Composite im Fokus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

30.06.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen | finanzen.net

Für den NASDAQ Composite ging es am Dienstagabend aufwärts.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.213,7 PKT 393,6 PKT 1,52%
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,52 Prozent höher bei 26.213,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 25.824,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25.820,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25.808,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.253,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 26.972,62 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 20.794,64 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20.369,73 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Amtech Systems (+ 12,09 Prozent auf 23,08 USD), FormFactor (+ 10,93 Prozent auf 159,93 USD), TransAct Technologies (+ 10,82 Prozent auf 5,84 USD), Ceva (+ 9,60 Prozent auf 47,16 USD) und Microvision (+ 9,55 Prozent auf 0,33 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-8,72 Prozent auf 21,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,20 Prozent auf 86,93 USD), Methanex (-5,43 Prozent auf 46,15 USD), Astronics (-5,14 Prozent auf 81,26 USD) und Lifetime Brands (-5,01 Prozent auf 8,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 65.155.077 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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