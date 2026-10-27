Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Kursentwicklung

27.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,18 Prozent auf 26.477,81 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,447 Prozent stärker bei 26.286,31 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26.169,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26.219,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.540,81 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 27.068,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24.932,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 23.637,46 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,95 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell JetBlue Airways (+ 18,99 Prozent auf 2,82 USD), Methode Electronics (+ 12,18 Prozent auf 13,82 USD), Ultra Clean (+ 10,21 Prozent auf 51,48 USD), Lincoln Electric (+ 9,17 Prozent auf 282,37 USD) und American Superconductor (+ 8,78 Prozent auf 27,63 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Innodata (-25,32 Prozent auf 44,74 USD), Euronet Worldwide (-7,72 Prozent auf 59,01 USD), Agilysys (-6,19 Prozent auf 115,81 USD), Paychex (-5,57 Prozent auf 109,26 USD) und Cintas (-4,93 Prozent auf 214,80 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26.098.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,664 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 0,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net