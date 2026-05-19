Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 performt am Mittwochnachmittag positiv.

Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,80 Prozent auf 7.412,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 60,703 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,301 Prozent auf 7.375,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7.353,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.357,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.435,69 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,034 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 7.109,14 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 6.909,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.940,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,08 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.517,12 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 10,47 Prozent auf 33,76 USD), Alaska Air Group (+ 10,02 Prozent auf 39,84 USD), Delta Air Lines (+ 9,87 Prozent auf 74,45 USD), United Airlines (+ 9,81 Prozent auf 97,86 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 9,23 Prozent auf 16,16 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Hasbro (-6,86 Prozent auf 90,51 USD), Analog Devices (-5,69 Prozent auf 390,74 USD), VF (-5,02 Prozent auf 15,90 USD), Target (-4,67 Prozent auf 121,30 USD) und CF Industries (-4,39 Prozent auf 122,25 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 21.840.659 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net