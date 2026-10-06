Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

NYSE-Handel im Blick

06.10.26 15:59 Uhr

Der S&P 500 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,64 Prozent auf 7.824,09 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 64,225 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 7.811,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7.773,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.805,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.824,28 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 7.718,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.537,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.740,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14,08 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.824,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Marvell Technology (+ 10,08 Prozent auf 298,59 USD), Corteva (+ 7,18 Prozent auf 13,28 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,87) Prozent auf 332,13 USD), NRG Energy (+ 6,59 Prozent auf 103,18 USD) und Palo Alto Networks (+ 5,64 Prozent auf 429,71 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Seagate Technology (-6,22 Prozent auf 831,88 USD), Western Digital (-5,48 Prozent auf 417,43 USD), CH Robinson Worldwide (-3,56 Prozent auf 135,61 USD), Huntington Ingalls Industries (-2,63 Prozent auf 259,46 USD) und Skyworks Solutions (-2,34 Prozent auf 81,95 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.902.588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,00 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net