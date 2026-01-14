Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Plus

Index-Bewegung

Am Montag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag stieg der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,47 Prozent auf 6.964,82 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54,848 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.913,86 Zählern und damit 0,266 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.932,30 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.980,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6.905,87 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.966,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.728,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.025,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,55 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 13,19 Prozent auf 460,38 USD), Oracle (+ 9,64 Prozent auf 156,59 USD), Corning (+ 7,56 Prozent auf 131,39 USD), Viatris (+ 6,72 Prozent auf 15,56 USD) und Amphenol (+ 5,85 Prozent auf 144,20 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Waters (-13,94 Prozent auf 328,14 USD), Willis Towers Watson (-12,10 Prozent auf 290,09 USD), Arthur J Gallagher (-9,85 Prozent auf 217,79 USD), Aon (-9,27 Prozent auf 310,34 USD) und Marsh McLennan Cos (-7,51 Prozent auf 171,14 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 54.872.279 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

