DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin59.107 -0,9%Euro1,1914 +0,8%Öl69,15 +1,5%Gold5.059 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Index-Bewegung

Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Plus

09.02.26 22:33 Uhr
Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Plus | finanzen.net

Am Montag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amphenol Corp.
121,00 EUR 4,50 EUR 3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aon PLC Registered Shs
287,10 EUR -3,10 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
383,00 EUR 38,00 EUR 11,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arthur J. Gallagher & Co.
198,50 EUR -6,00 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
108,56 EUR 6,56 EUR 6,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -50,00%
Charts|News|Analysen
Marsh & McLennan Cos. Inc.
143,90 EUR -12,30 EUR -7,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,48 EUR 1,48 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
133,10 EUR 13,74 EUR 11,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rockwell Automation Inc.
345,60 EUR 6,30 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Viatris Inc Registered Shs
13,00 EUR 0,81 EUR 6,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Waters Corp.
318,10 EUR 1,00 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,38 EUR -0,12 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Willis Towers Watson PLC
276,00 EUR 2,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.964,8 PKT 32,5 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Am Montag stieg der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,47 Prozent auf 6.964,82 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54,848 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.913,86 Zählern und damit 0,266 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.932,30 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.980,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6.905,87 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.966,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.728,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.025,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,55 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 13,19 Prozent auf 460,38 USD), Oracle (+ 9,64 Prozent auf 156,59 USD), Corning (+ 7,56 Prozent auf 131,39 USD), Viatris (+ 6,72 Prozent auf 15,56 USD) und Amphenol (+ 5,85 Prozent auf 144,20 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Waters (-13,94 Prozent auf 328,14 USD), Willis Towers Watson (-12,10 Prozent auf 290,09 USD), Arthur J Gallagher (-9,85 Prozent auf 217,79 USD), Aon (-9,27 Prozent auf 310,34 USD) und Marsh McLennan Cos (-7,51 Prozent auf 171,14 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 54.872.279 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amphenol und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amphenol

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amphenol

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen