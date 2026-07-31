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S&P 500 im Fokus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich im Plus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich im Plus

Der S&P 500 notiert am Montag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
221.59 USD 22.88 USD 11.51 %
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CF Industries Holdings Inc
107.15 EUR -0.70 EUR -0.65 %
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Coherent Corp.
230.40 EUR -0.20 EUR -0.09 %
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99.67 EUR 1.38 EUR 1.40 %
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Flex Ltd Registered Shs
98.76 EUR -1.30 EUR -1.30 %
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Las Vegas Sands Corp.
42.37 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lumentum Holdings Inc
674.70 EUR 49.90 EUR 7.99 %
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Marriott Inc.
301.45 EUR -23.55 EUR -7.25 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,241.50 EUR -18.50 EUR -1.47 %
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NVIDIA Corp.
180.14 EUR 5.14 EUR 2.94 %
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Oracle Corp.
121.64 EUR 10.16 EUR 9.11 %
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Vertiv Holdings
228.95 EUR 17.05 EUR 8.05 %
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Indizes
S&P 500
7,600.49 USD 110.77 USD 1.48 %
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Um 20:00 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,49 Prozent auf 7.601,41 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 60,797 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,313 Prozent auf 7.513,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7.489,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.602,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.504,78 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.483,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.230,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 6.238,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,83 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coherent (+ 10,53 Prozent auf 290,58 USD), Cerebras Systems (+ 9,95 Prozent auf 218,48 USD), Lumentum (+ 8,53) Prozent auf 774,82 USD), Vertiv (+ 8,01 Prozent auf 260,93 USD) und Oracle (+ 7,83 Prozent auf 140,04 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Marriott (-6,31 Prozent auf 349,31 USD), Monolithic Power Systems (-5,24 Prozent auf 1.351,24 USD), eBay (-5,17 Prozent auf 108,11 USD), CF Industries (-4,86 Prozent auf 119,10 USD) und Las Vegas Sands (-4,23 Prozent auf 46,82 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14.735.311 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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14:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK