Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich im Plus

S&P 500-Performance

02.11.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Im S&P 500 geht es im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,16 Prozent aufwärts auf 7.592,11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,584 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,467 Prozent stärker bei 7.615,47 Punkten in den Montagshandel, nach 7.580,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.592,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.662,23 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.489,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 6.840,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,70 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 20,33 Prozent auf 663,28 USD), Alaska Air Group (+ 7,95 Prozent auf 38,55 USD), CBRE Group A (+ 6,97 Prozent auf 137,83 USD), Pentair (+ 6,42 Prozent auf 70,52 USD) und CoStar Group (+ 6,40 Prozent auf 32,10 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Lumentum (-16,39 Prozent auf 702,92 USD), Marvell Technology (-10,78 Prozent auf 175,22 USD), Cerebras Systems (-10,44 Prozent auf 97,78 USD), Everpure A (-8,47 Prozent auf 116,23 USD) und Oracle (-7,25 Prozent auf 121,20 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20.187.804 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,493 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net